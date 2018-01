Microsoft e Apple contra Adobe - Link - Estadão

Em pelo menos uma coisa as arquirrivais Apple e Microsoft concordam: o Flash, o popular software multimídia da Adobe Systems. Se, na quinta-feira, 29, foi Steve Jobs, CEO da Apple, quem fez duras críticas ao programa, nessa sexta, 30, foi Dean Hachamovitch, gerente do navegador da Microsoft que declarou: “O futuro da web é o HTML5″.

Quando o Internet Explorer 9 for lançado, virá com suporte para HTML5 e ajudará essa linguagem a se espalhar ainda mais pela rede. ele ainda rodará Flash, mas esse passo pode incentivar os web designers a abondorem o programa. Falando em nome da Microsoft, Hachamovitch escreveu, em um post sobre formatos de vídeos para a web em seu blog, que “o Flash tem alguns problemas, especialmente em relação a instabilidade, segurança e desempenho”.

Ele foi, no entanto, bem mais político que Steve Balmer e afirmou que a Microsoft trabalha com programadores do Flash para ajudar a consertar erros no programa, pois sua predominância na web ainda faz do software uma peça importante para que o usuário tenha uma boa experiência de navegação hoje.

O post fala especificamente sobre os planos da Microsoft de passar a dar suporte apenas para o codec H264, para vídeos que rodam em HTML5. O Flash também dá suporte para esse codec, mas com essa medida significa que não será mais necessário ter o software para assistir a vídeos, já que eles poderão rodar diretamente em navegadores HTML5, como IE9, Safari e Chrome.