Microsoft e HP criam parceria em produtos para cloud computing"" - Link - Estadão

A maior fabricante de softwares e a maior fabricante de PCs do mundo, que já cooperam no setor há algum tempo, disseram que irão investir US$ 250 milhões ao longo dos próximos três anos para manter e fazer o marketing do novo empreendimento.

As duas empresas esperam que a iniciativa em conjunto torne mais fácil e menos custoso para empresas comprarem e operarem servidores de sistemas, essencialmente unindo o hardware da HP e o software da Microsoft.

“A (computação em) nuvem é um ponto decisivo em como nossos clientes desenvolverão seus aplicativos de agora em diante”, disse o chefe da unidade de servidores e ferramentas da Microsoft, Bob Muglia, em entrevista por telefone à Reuters.

“Nós (Microsoft e HP), decidimos nos curvar e nos comprometer com a criação de uma nova arquitetura de última geração”, disse Muglia.

A “computação nas nuvens” –a prática de armazenar informações e operar programas de computador em centrais de dados remotas que podem ser acessadas pela “nuvem” da Internet– é há tempos a grande aposta para revolucionar a computação corporativa, mas sua aplicação pelas empresas tem sido gradual.

(REUTERS)