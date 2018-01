Microsoft Edge é o nome do sucessor do Internet Explorer - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft finalmente revelou o nome do seu novo navegador, que deve assumir o lugar do esquecido Internet Explorer: Edge (borda, em inglês). O browser que tem a missão de reconquistar o espaço perdido para os concorrentes Google Chrome e Mozilla Firefox possui integração com o assistente virtual Cortana e permite interações gráficas com as páginas web.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 29, durante a conferência para desenvolvedores Build 2015, em São Francisco. O navegador será lançado junto com o novo Windows 10.

Assim como já havia sido adiantado pela Microsoft, o navegador deve seguir o conceito de app universal, sendo compatível com todos os dispositivos Microsoft, seja um computador, um tablet ou o celular.

Além disso, a empresa comandada por Satya Nadella permitirá que o navegador use extensões dos concorrentes (Firefox e Chrome), da mesma forma que os celulares Windows 10, conforme também anunciado hoje, poderão ter acesso a aplicativos Android e iOS com mais facilidade.

Isso porque a Microsoft criou dois kits de desenvolvimentos próprios para criadores de apps Android (compatível com Java e C++) e iOS (Objective C). Dessa forma, desenvolvedores poderão adaptar seus aplicativos já existentes para a plataforma universal Windows sem ter que redesenhá-lo completamente.

O Microsoft Edge não deve, no entanto, resultar na morte iminente do Internet Explorer. Apesar de a Microsoft já ter deixado claro que dará fim à marca IE, o software continuará presente no Windows 10. Mas é de se esperar que em futuras versões do sistema operacional, o antigo browser desapareça de vez. Na página de suporte, a Microsoft recomenda o uso de versões mais recentes do Internet Explorer até janeiro de 2016.

Interações gráficas nas páginas. FOTO: Reprodução

Barra de URL gera resultados instantâneos. FOTO: Reprodução

Edge funciona com o assistente Cortana. FOTO: Reprodução

Confira um vídeo que demonstra algumas das funcionalidades do Microsoft Edge: