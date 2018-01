Microsoft fará versão do Office nos celulares da Nokia - Link - Estadão

Embora sejam concorrentes – o sistema operacional Symbian, da Nokia, compete com o Windows Mobile -, as empresas podem estar se aproximando para se proteger da concorrência – iPhone, BlackBerry e, claro, os esperados celulares equipados com o Android, o sistema operacional do Google.

Segundo o Cnet News, a mesma fonte disse ainda que a próxima versão do Office terá também o Word, Power Point e Excel baseados na web – um indício de que os aplicativos online, como o Google Docs, já estão incomodando a Microsoft. Esses programas poderiam rodar não só no Internet Explorer, mas também no Firefox e no Safari.

Atualizado às 13h50 – o acordo foi confirmado. Durante a conferência de imprensa, a Microsoft informou que fará versões do Office Mobile, Exchance Active Sync e SharePoint Services para Symbian, o sistema operacional da Nokia. “O acordo não substitui nenhuma tecnologia, apenas aumenta a possibilidade de escolha dos consumidores”, disse Stephen Elop, presidente da divisão de negócios da Microsoft.