Microsoft fecha parceria com Dropbox para compartilhamento de arquivos - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou uma parceria com a empresa de compartilhamento de arquivos Dropbox para permitir que usuários do software Office possam gerenciar e compartilhar arquivos no site e aplicativo de celular da Dropbox.

A Microsoft informou ainda que a função será incluída nas próximas atualizações para os aplicativos móveis do Office, a serem lançadas nas próximas semanas, e o acesso online estará disponível na primeira metade do ano que vem.

A empresa norte-americana já possui um serviço de compartilhamento de arquivos chamado de OneDrive, mas a parceria com a Dropbox vai permitir o alcance dos mais de 200 milhões de usuários do serviço.

/ REUTERS