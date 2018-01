Microsoft: hackers atacam loja online - Link - Estadão

Site de varejo da empresa na Índia foi tirado do ar nesta segunda-feira

NOVA DÉLI – O site de varejo da Microsoft na Índia foi tirado do ar nesta segunda-feira, 13, após ter sido invadido por hackers, com o grupo chinês Evil Shadow publicando imagens retocadas que, segundo eles, constituíam nomes de usuários e senhas não-encriptadas encontrados no site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“A Microsoft está investigando uma violação limitada à loja online da companhia na Índia”, disse uma porta-voz da empresa em comunicado por e-mail.

“Os clientes da loja já foram orientados sobre a questão e aconselhados com ações imediatas. Estamos trabalhando para remediar a questão e manter nossos clientes protegidos”, segundo o comunicado.

No começo da manhã desta segunda-feira, o site da empresa na Índia (www.microsoftstore.co.in) mostrava uma mensagem de erro, prometendo restaurar o acesso assim que possível.

Os hackers escureceram -impedindo a completa visualização- os nomes de usuários e senhas postados em um blog gerenciado pelo membro do Evil Shadow 7z1. Em mandarim, 7z1 se descreve como um “patriota”.

O hacker disse à Reuters que os dados haviam sido encontrados no site sem proteção de criptografia.

/ Reuters