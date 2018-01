Microsoft inicia pré-venda do Surface - Link - Estadão

Além dos preços e da disponibilidade prevista, a empresa também anunciou a abertura para encomendas prévias de uma quantidade limitada de aparelhos

REDMOND – A Microsoft divulgou detalhes sobre o Surface, o novo tablet da empresa. Além dos preços e da disponibilidade prevista, a empresa também anunciou a abertura para encomendas prévias de uma quantidade limitada de tablets Surface, a partir das 13h (de Brasília).

Segundo a Microsoft, o Surface estará disponível a partir de 26 de outubro em lojas da empresa nos EUA e no Canadá e para vendas via internet em oito mercados: Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Reino Unido e EUA.

O produto terá três versões diferentes, com preços variando entre US$ 499 e US$ 699, e haverá uma variedade de acessórios opcionais disponíveis. As informações são da Dow Jones.

/Renato Martins (Agência Estado)