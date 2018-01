Microsoft iniciará venda do Xbox One na China em setembro - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

NOVA YORK – A Microsoft anunciou que começará a vender o videogame Xbox One na China. O executivo-chefe da companhia, Yusuf Mehdi, comentou que esse é um “marco significativo para nós e para a indústria”.

A Microsoft disse que está trabalhando com um parceiro chinês, a BesTV New Media. As vendas devem começar no país oriental em setembro, mas a norte-americana até o momento não revelou o preço ou outros detalhes.

A China retirou uma proibição de mais de uma década para a venda de videogames em setembro do ano passado e, como condição, as empresas estrangeiras têm que operar na zona de livre comércio de Xangai. No mesmo mês, a Microsoft investiu US$ 237 milhões em uma joint venture com a BesTV New Media para desenvolver jogos.

A venda no país asiático pode ajudar o Xbox One a conquistar a liderança no mercado de consoles — hoje, o videogame de última geração da Microsoft perde por cerca de 2 milhões de unidades para o rival PlayStation 4, da Sony. Nos EUA, o PlayStation 4 custa US$ 100 menos que o Xbox One, mas no País essa relação se inverte: o Xbox One custa R$ 2,3 mil, enquanto o console da Sony está à venda nas lojas brasileiras por R$ 4 mil.

