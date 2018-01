Microsoft investe no setor de livros digitais - Link - Estadão

Empresa anunciou investimento de US$ 300 milhões para ter uma fatia dos negócios da livraria dos EUA Barnes & Noble

NOVA YORK – A Microsoft investirá US$ 300 milhões no leitor de livros digitais da Barnes & Noble, o Nook, se expandindo para o crescente mercado de e-books à medida que a rede de livrarias norte-americana ganha mais poder para competir com o Kindle, da Amazon, e o iPad, da Apple.

O Nook, leitor de livros eletrônicos da Barnes & Noble. FOTO: DIVULGAÇÃO/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O movimento acontece em um momento no qual a Microsoft busca gerar expectativa em torno de seu sistema operacional Windows 8, também funcional em tablets, esperado para chegar ao mercado por volta de outubro.

O negócio anunciado nesta segunda-feira, 30, inclui também a compra de uma fatia, pela Microsoft, da unidade de livros para ensino superior. Também significa que ambas resolveram seus problemas sobre patentes.

O acordo avalia os negócios da Barnes & Noble em US$ 1,7 bilhão, e resultará em uma nova subsidiária, informaram as companhias. As ação da varejista de livros chegou a subir quase 70% nesta segunda-feira.

A Microsoft terá uma fatia de 17,6% na nova empresa, temporariamente chama Newco — que será administrada pela Barnes & Noble, a maior rede de livrarias dos Estados Unidos.

O investimento feito pela Microsoft dá um novo impulso à Barnes & Noble, que esteve engajada em uma cara batalha com o líder de mercado da Amazon.com, o Kindle, e também com o iPad, da Apple.

“Isso (o negócio) dá a eles um parceiro muito maior com bolsos mais fundos, dá a eles maior alcance”, disse o analista Peter Wahlstrom, da Morningstar. “Nos últimos dois anos, eles estavam sendo pressionados contra a parede”.

As empresas também estabeleceram o litígio de suas patentes. No ano passado, a Microsoft entrou com ações por infração de patentes contra a Barnes & Noble a respeito do Nook como parte de seu ataque aos dispositivos que utilizam o sistema Android do Google.

A Barnes & Noble investiu milhões de dólares no desenvolvimento do Nook. A primeira versão chegou ao mercado em 2009, dois anos depois do Kindle.

A empresa disse em janeiro que poderia separar o negócio de livros digitais, que inclui o Nook.

/ REUTERS