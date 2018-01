Microsoft investe US$ 15 milhões no Foursquare - Link - Estadão

SÃO PAULO – Depois de anunciar o seu novo CEO e a volta de Bill Gates, a Microsoft anunciou ainda um importante investimento para sua estratégia em plataformas móveis nesta terça-feira, 4: a empresa fez um aporte de US$ 15 milhões no Foursquare.

A Microsoft vai utilizar pelos próximos quatro anos os dados gerados pelo Foursquare no serviço de buscas do Bing e integrá-los nos sistemas Windows e Windows Phone, além de melhorar seus serviços de mapas. Dessa forma, a empresa quer melhorar seus serviços de localização para competir com o serviços como Yelp e Google Places.

O Foursquare publicou em seu blog que o investimento da Microsoft ajudará a melhorar o produto. No fim do ano passado, o Foursquare recebeu outros US$ 35 milhões, o que eleva seu valor de mercado para US$ 650 milhões

“Em um futuro próximo, quando você usar um dispositivo da Microsoft que rode os sistemas operacionais Windows ou Windows Phone, e produtos como o Bing, os lugares serão aprimorados pelo Foursquare para prover uma experiência consciente e as melhores recomendações de qualquer serviço no mundo”, escreveu o Foursquare em nota publicada em seu blog.