Microsoft lança Internet Explorer 9 - Link - Estadão

A Microsoft lançou nesta quarta-feira, 15, uma versão beta do Internet Explorer 9, a versão mais recente do popular navegador. O browser estará disponível para download até o fim da tarde desta quarta e os usuários de Windows Vista e Windows 7 poderão testar as funcionalidades da última versão do IE9 — ele não roda em Windows XP, sistema ainda usado por 60,89% dos computadores segundo a Net MarketShare.

A empresa fez uma demonstração do navegador para jornalistas brasileiros nesta manhã. O IE9 une as características mais aclamadas pelos usuários do Chrome e do Firefox e promete ainda mais velocidade, usando o processador gráfico do computador para ajudar na renderização dos sites e acelerar a navegação.

A interface do navegador está mais limpa, com mais espaço reservado para os sites exibidos. Além disso, o IE permite que alguns sites se integrem de maneira bem legal a interface do Windows 7. Dá para arrastar qualquer site para a barra fixa do sistema operacional, no pé da tela. Se programado adequadamente, o atalho pode inclusive exibir (em um menu acessado com um clique do botão direito do mouse) uma lista personalizada de acesso rápido. Por exemplo: se você usar o IE9 e arrastar o Hotmail para a barra fixa, com um clique do mouse pode ir direto para a página de criar e-mail.

Nos testes, que podem ser verificados no site http://ie.microsoft.com/testdrive, o IE9 também demonstrou um desempenho muito melhor do que o Chrome e o Firefox, especialmente em HTML5.

A Microsoft não sabe quando a fase beta do lançamento vai terminar, e a versão definitiva será lançada. Nessa versão beta, a atualização não será automaticamente, e o usuário precisará entrar no site e fazer o download para usar a versão.

