Microsoft lança novo videogame Xbox One - Link - Estadão

Oito anos depois, próxima geração do Xbox terá uma versão melhorada do Kinect que agora também reconhece voz

Foto: Nick Adams/Reuters

REDMOND – A Microsoft lançou nesta terça-feira, 21, o mais novo videogame da empresa, o Xbox One, na esperança de que a nova geração do seu console conseguirá manter uma base sólida de jogadores e se tornará uma central de entretenimento para a sala de estar.

A terceira geração do videogame da Microsoft, lançada oito anos depois do Xbox 360, foi revelada pelo chefe da divisão de games da empresa, Don Mattrick, em um evento da Microsoft realizado na sede da companhia próximo à cidade de Seattle. O Xbox One é o “sistema de entretenimento all-in-on (tudo em um) definitivo”, disse Mattrick.

O novo aparelho interage com a televisão do usuário, responde a comandos de voz e gestos, e inclui vídeo-chamadas do Skype.

Ele terá 8 gigabytes (GB) de memória, com um novo controle e uma nova versão do sensor de movimentos Kinect que agora reconhece também a voz do usuário.

O Xbox One vai competir com o Wii U, da Nintendo, que já está à venda, e com o PlayStation 4, que deve começar a ser vendido neste ano, por uma fatia do mercado de videogames que hoje movimenta US$ 65 bilhões por ano.

Mas a maior empresa de software do mundo também vê o novo aparelho como parte de um mercado de entretenimento ainda mais amplo na era dos smartphones e tablets e que pode concorrer ainda com outras empresas de tecnologia, como a Apple e o Google.

/ REUTERS