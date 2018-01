Microsoft lança Office na nuvem - Link - Estadão

O Office 365 chega custando R$ 6 mensais e é oferecido a pequenas e médias empresas

SÃO PAULO – O Microsoft Office 365 chegou ao País. O serviço, direcionado à empresas, oferece as ferramentas do pacote na nuvem, acessíveis através de mensalidade de R$ 6 por usuário. O valor é válido para pequenas e médias empresas. Nas maiores, o preço pode chegar a US$ 27 mensais.

Segundo comunicado da Microsoft, a empresa encomendou um estudo que promete um retorno de 315% no investimento. “Com o Office 365, nossa expectativa é que os clientes alcancem resultados impressionantes, incluindo milhares de dólares de redução de custos operacionais e ganhos em produtividade de várias horas por mês”, diz Kirk Koenigsbauer, vice-presidente corporativo do grupo de gerenciamento de produtos da divisão Microsoft Office.

Dentro do pacote estão programas como e-mail, correio de voz, ferramentas de mensagens instantâneas, rede social corporativa, entre outros.

O acesso é feito através do site www.office365.com.br. O serviço estará disponível a partir desta terça-feira, 8.