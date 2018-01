Microsoft lança serviço de música para Xbox - Link - Estadão

O Xbox Music estará disponível pelo console da Microsoft a partir desta terça

SAN FRANCISCO – A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 15, que o Xbox Music, serviço criado para concorrer com o iTunes da Apple e com o Cloud Player da Amazon, estará disponível para seus consoles de jogos Xbox na terça-feira.

FOTO: Fred Prouser/Reuters

O serviço será expandido para os computadores e tablets que operam com Windows, incluindo o tablet ainda não lançado Surface, a partir de 26 de outubro, quando a Microsoft lançará o Windows 8. O Xbox Music será expandido para celulares logo em seguida.

A maior fabricante de software do mundo vem tentando há anos transformar a sala de estar dos consumidores em um pólo de entretenimento com o Xbox. Mais de 67 milhões de unidades foram vendidas desde 2005.

/REUTERS