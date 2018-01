Microsoft lança serviço de televisão através do Xbox 360 - Link - Estadão

WASHINGTON – A Microsoft anunciou nessa semana o lançamento do Xbox Live, um dispositivo de entretenimento online que permitirá o acesso à 40 emissoras internacionais de televisão através do videogame Xbox 360.

“Agora os usuários poderão ver suas séries de televisão favoritas diretamente no Xbox 360, buscar facilmente conteúdos de inúmeras emissoras e interagir com o conteúdo de maneira extraordinária”, informou Frank Shaw, vice-presidente de comunicações da Microsoft.

Com a nova plataforma digital, os usuários poderão acessar os programas de canais como Bravo, Comcast, HBO GO, Verizon, FiOS e Syfy, nos Estados Unidos; BBC, no Reino Unido; Telefônica, na Espanha; Rogers On Demand, no Canadá; Televisa, no México; ZDF, na Alemanha, e Mediaset, na Itália.

Além disso, o Xbox 360 oferecerá também o dispositivo chamado Kinect, que permite integrar e compartilhar os conteúdos através das redes sociais, além do serviço de busca por voz, o Bing, que evita a utilização de outros comandantes à distância.

A atualização do serviço começará a ser realizada em dezembro em mais de 20 países, incluindo também eventos esportivos internacionais.

“Este anúncio é considerado um passo fundamental em direção ao nosso objetivo, que busca levar ao usuário todo o entretenimento que possa procurar e compartilhar com as pessoas de forma simples”, declarou Don Mattrick, presidente da divisão de entretenimento interativo da Microsoft.

