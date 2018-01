Microsoft lança site para identificar idade de usuários - Link - Estadão

O site informou que Silvio Santos tem 55 anos. FOTO: REPRODUÇÃO O site informou que Silvio Santos tem 55 anos. FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – A Microsoft lançou ontem, 29, um novo site com uma função curiosa: identificar a idade e o gênero de pessoas através de fotos. O funcionamento do How-Old.net é simples: a pessoa busca ou envia uma imagem e, após alguns segundos, o sistema identifica as características.

Segundo a Microsoft, o projeto foi pensado para gerar uma experiência divertida ao usuário e que chamasse a atenção. Por isso recorreu às APIs (Interface de Programação de Aplicações), capazes de extrair informação de fotografias e analisá-las.

O programa, porém, necessita ainda de aprimoramentos. Nos testes feitos na redação do Link, a minha foto teve a idade atribuída de 40 anos, sendo que tenho 20. O repórter Murilo Roncolato tem 46 anos, segundo o sistema. A idade real é 24.

Algumas personalidades também tiveram a idade alterada. Silvio Santos tem apenas 55 anos segundo o How-Old.net: quase 30 anos de erro. Já Bill Gates, o dono do site e da Microsoft, foi classificado como se tivesse 63 anos – 4 acima da idade real.

Em alguns testes realizados com pessoas fora da redação, a idade sugerida foi próxima da realidade. A estudante Juliana Moreira teve a idade avaliada em 20 anos, sendo que possui 17. A jornalista Giulia Costa teve a idade sugerida de maneira correta em 19 anos.

Apesar do erro nas idades, o gênero da pessoa sempre foi classificado de maneira correta.

As falhas frequentes, porém, já estão se transformando em piada na internet e nas redes sociais.

Caso você queira participar da brincadeira, basta entrar em How-Old.net e colocar uma foto para ser analisada. E, para isso, o usuário tem duas opções: pegar uma imagem do próprio computador ou pesquisar no Bing.