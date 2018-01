Microsoft lança versão beta da Office Store - Link - Estadão

Aplicativos da loja virtual serão integrados ao pacote Office, a fim de incrementar as funções nativas dos programas

SÃO PAULO – Nesta segunda-feira, 6, a Microsoft liberou a versão de testes da Office Store – loja de aplicativos para o Office 2013. Usuários dos programas compatíveis com o Windows 8, novo sistema operacional da empresa, terão acesso a apps exclusivos e adaptados com atualizações que podem ser baixadas para Word, Excel, Outlook e SharePoint.

O novo recurso já pode ser acessado por qualquer pessoa que instale a versão Preview da loja de aplicativos. Estando logado em uma conta da Microsoft, o usuário poderá ter acesso de qualquer máquina ou dispositivo. No entanto, os apps só poderão ser instalados de fato após a aquisição do Office 2013, que deverá ser lançado no início de 2013.

Por enquanto, a Office Store conta com 25 aplicativos – todos gratuitos. Entre os destaques, estão o LinkedIn para Outlook, que mostra informações - como o perfil, amigos em comum e empresa onde trabalha – de contatos da rede profissional do usuário diretamente na interface do e-mail. Já no Twitter para Outlook, o usuário pode gerenciar sua conta no site no próprio programa, através de uma aba nova que é criada.

Com o app da Enciclopédia Britânica, o usuário pode, ao editar um documento do Word 2013, pesquisar em mais de 80 mil artigos da enciclopédia, podendo inserir citações e referências sem precisar sair do Office.

Com o Big Maps para Office, integrado com Excel e Outlook, é possível traçar um mapa no Bing com base em dados de localização já citados, como um endereço de uma reunião citado em um e-mail, por exemplo. Já o Bing News Search, integrado com o Word, permite ao usuário pesquisar vídeos, informações e notícias do dia sem no próprio Office, apenas selecionando a parte do texto desejada.

Vale lembrar que, na semana passada, a Microsoft lançou seu novo serviço de e-mail, o Outlook.com, que, dentre outras funcionalidades, permite acesso gratuito ao Office Web Apps. O recurso permite edição online de documentos Word, Excel, Power Point e OneNote, que já podem em seguida ser compartilhados por e-mail.