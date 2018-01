Microsoft lança Windows 8 e destaca aparelhos - Link - Estadão

Segundo a empresa, são mais de mil aparelhos compatíveis com o novo sistema operacional Windows

NOVA YORK – A Microsoft lançou oficialmente nesta quinta-feira, 25, a nova versão do seu sistema operacional Windows. O Windows 8 já é conhecido do mercado desde o início de 2012, mas é agora que começam a ser vendidos os primeiros aparelhos equipados com o sistema operacional que muda completamente a lógica do Windows a que estamos acostumados.

O Windows 8 chega ao mercado em mais de mil computadores de várias marcas. São notebooks de todos os tipos e formatos, tablets, desktops e modelos híbridos. “Todos poderão encontrar seu PC perfeito”, disse o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, indiferente ao que a indústria convencionou chamar de era pós-PC, que começou com o lançamento do iPad da Apple, e fez a Microsoft ficar para trás.

O Windows 8 chega em aparelhos a partir US$ 300. No Brasil, a versão do sistema operacional já pode ser comprada (em disco) por R$ 269 (desconto de 62% do preço original de R$699). Quem já usa o OS da Microsoft, poderá atualizá-lo para o “8″ por US$ 69 (até janeiro).

Dezenas de novos PCs de vários tipos foram mostrados ao público. Todos chegam às lojas nos EUA a partir de amanhã. A Microsoft destacou, por exemplo, o Yoga, da Lenovo, e o Taichi, da Asus, como computadores top de linha que rodam o Windows 8 de um jeito inovador. O Windows 8 tem uma lógica diferente, organizando aplicativos e funções em quadrados coloridos na tela. Foi desenvolvido para tablet, e funciona de uma maneira simples e eficiente. É realmente rápido – liga em oito segundos, em um notebook testado pela reportagem – e bonito. Para os acostumados ao antigo Windows, a Microsoft faz questão de frisar, há a opção ‘desktop’ para voltar ao visual normal.

O Windows 8 tem como elementos o Office, o serviço de buscas Bing (e seus desdobramentos, como o Bing News), o Internet Explorer, MSN, Outlook e Skype. O Skydrive, serviço de armazenamento na nuvem com a empresa, também faz parte dele e funciona como um drive comum no computador – ao joar arquivos para lá, eles são armazenados remotamente. Há também os serviços do Xbox – Music, Videos e Games.

A Microsoft também lança a Windows Store, loja de aplicativos e serviços para o Windows 8. Todos os apps seguem a lógica e o visual do Windows, dando à Microsoft mais controle sobre os aplicativos – e, aos usuários, uma experiência mais homogênea.

A empresa também dará atenção especial também para o Windows RT, possibilitando uma gama maior de lançamentos. Há vários modelos com Windows RT, que tem Office 2013 e também acessa os mesmos aplicativos da Windows Store. A mudança sinaliza uma abertura da Microsoft em relação às fabricantes de hardware – ela abriu as portas para que fabricantes como Nvidia, ARM e outras comecem a produzir equipamentos que rodem o Windows.

*A repórter viajou a convite da Asus