Microsoft leva games da tela para a sala toda - Link - Estadão

Tecnologia utilizado com Kinect e Xbox projeta imagens da tela para o ambiente ao redor do jogador

SÃO PAULO – A Microsoft fez uma rápida demonstração de uma novidade inicialmente direcionada para atuar ao lado do console Xbox e do sensor de movimentos Kinect. O IllumiRoom é um projetor de imagens que após escanear o ambiente projeta imagens nas superfícies ao redor estendendo os cenários do game para além da tela.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A tecnologia – que assim como o Kinect, avança o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada – ainda é classificada dentro da empresa como projeto parte do “Microsoft Research”. A expectativa é que o experimento ganhe vida junto com o possível anúncio de novos Xbox e Kinect durante a feira de games E3 2013.

Confira o vídeo de demonstração: