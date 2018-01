Microsoft leva Office de forma gratuita a concorrentes - Link - Estadão

PowerPoint para tablets Android. FOTO: Reprodução PowerPoint para tablets Android. FOTO: Reprodução

SEATTLE – A Microsoft anunciou ontem uma atualização do seu aplicativo Office para iPad, tornando-o completo e gratuito, e a chegada da suíte de soluções para escritório – que inclui Word, Excel e PowerPoint – pela primeira vez a iPhones e uma versão sistema Android estará disponível de forma reduzida a usuários que se cadastrarem.

A medida é a mais recente e mais importante na estratégia da Microsoft em conseguir novos usuários para seus serviços independente do seu dispositivio ou sistema operacional. A empresa líder de software vinha perdendo a batalha por atenção para inúmeras alternativas gratuitas ou mais baratas que o seu pacote Office.

A nova estratégia, adotada por Satya Nadella, diretor da Microsoft desde fevereiro, reconhece que o domínio de seus softwares nos computadores não se reverteu nas plataformas móveis, dominadas por Apple e Google.

No mês seguinte à sua posse, o Office estreou de forma gratuita no iPad, atitude que resultou em 40 milhões de downloads do aplicativo.

Com a sua versão gratuita, era possível visualizar documentos Word, Excel e PowerPoint. Para realizar edições ou criar novos documentos, era necessário que o usuário assinasse o serviço Office 365, baseado na nuvem, por US$ 7 mensais.

Agora, não mais.

Além do iPad, os celulares iPhone terão ineditamente acesso aos apps de Word, Excel e PowerPoint (separados). O download já está disponível para estes aparelhos.

Usuários de dispositivos Android, sistema dono da maior fatia do mercado, terão de se inscrever para testar os novos apps, que só se abrirão ao público em geral no início de 2015.

O mais curioso da situação, no entanto, é que os aplicativos Office ainda não receberam uma versão otimizada para rodar nos sistemas Windows. A empresa sugeriu ontem que isso só deve ocorrer no ano, quando o Windows 10 chegar ao mercado.

O pacote Office ainda é o padrão mais popular entre as aplicações de escritório, como são chamadas ferramentas de edição de documentos de texto, apresentações, tabelas, bancos de dados, etc. Mas apps como Haiku Deck, Quip, Smartsheet e Evernote, além de apps do Google, rapidamente ganharam recepção entre usuários jovens que usam seus dispositivos móveis para tarefas do dia a dia.

Ontem, coincidência ou não, a rede social de perfis corporativos LinkedIn anunciou uma integração do app Haiku Deck com o Slideshare (plataforma de apresentações adquirido pela empresa em 2012), o qual possui 70 milhões de usuários ativos.

