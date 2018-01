Microsoft libera Office e Outlook de graça para tablet Android - Link - Estadão

SEATTLE – A Microsoft passou a distribuir aplicativos do pacote Office de forma gratuita para tablets Android nesta quinta-feira, 29. Estão inclusos na suíte de soluções para escritório o Word, Excel e PowerPoint. O movimento faz parte de uma série de ações da empresa que promove o “Office em todos os lugares, para todos” e teve, ao longo do ano passado, seu alcance estendido aos tablets e smartphones da Apple, o que resultou em 80 milhões de downloads do app até hoje.

A Microsoft vem, sob a batuta de Satya Nadella, lutando para ganhar espaço no meio mobile com seus serviços independente do seu dispositivo ou sistema operacional. A empresa líder de software vinha perdendo a batalha por atenção para inúmeras alternativas gratuitas ou mais baratas que o seu pacote Office.

O pacote Office ainda é o padrão mais popular entre as aplicações de escritório, como são chamadas ferramentas de edição de documentos de texto, apresentações, tabelas, bancos de dados, etc. Mas apps como Haiku Deck, Quip, Smartsheet e Evernote, além de apps do Google, rapidamente ganharam recepção entre usuários jovens que usam seus dispositivos móveis para tarefas do dia a dia.

A nova estratégia reconhece que o domínio de seus softwares nos computadores não se reverteu nas plataformas móveis, dominadas por Apple e Google.

A suíte de aplicativos (disponíveis separadamente para download) permitem a visualização e edição de documentos – sem a necessidade de ser assinante do serviço Office 365 para isso.

A companhia também lançou um aplicativo para o programa de e-mail Outlook para rodar em iPhones, iPads (download aqui) e uma versão “preview” para dispositivos Androids (download aqui) – a mesma estratégia inicial adotada para o pacote Office –, na expectativa de atrair milhões de usuários que utilizam o software diariamente no trabalho.

A empresa pretende lançar uma nova versão do Office compatível com telas sensíveis a toque ainda este ano, quando lançar o Windows 10.

/REUTERS