Microsoft libera versão de testes para Office 2016 - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft liberou hoje, 4, a versão de testes para o público do Office 2016. Anteriormente, a empresa já havia disponibilizado o pacote de aplicativos, porém apenas para detentores do Windows 10 Technical Preview. Agora, qualquer pessoa pode baixar o Office 2016 e testar no próprio computador.

Esta atualização – que envolve programas como PowerPoint, Word e Excel – traz uma série de diferenciais dos pacotes anteriores. A principal mudança é a maior integração com o armazenamento em nuvem realizado através do OneDrive. Com isso, é possível ao usuário editar textos diretamente no servidor, além de ter uma maior facilidade de anexar documentos no Outlook.

Além disso, o pacote Office passa a ser um concorrente direto do Google Docs. Devido ao armazenamento em nuvem, várias pessoas podem editar um documento ao mesmo tempo.

Para quem se interessar, basta entrar no site dos produtos Office, copiar a chave de segurança do Preview e baixar uma das versões disponíveis (32 ou 64 bit), dependendo das capacidades técnicas de cada computador.