Microsoft muda logo pela 1ª vez em 25 anos - Link - Estadão

Empresa busca unificar identidade visual em meio a uma série de lançamentos este ano

Hugo Passarelli, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 23, uma imagem de seu novo logo, na primeira mudança em 25 anos, informa a agência Reuters. Com a mudança, a empresa busca unificar sua cara em meio a uma série de novos lançamentos neste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A logomarca ganhou um quadrado multicolorido e o nome da empresa grafado de forma simples, em substituição ao estilo itálico usado até então.

“Vinte e cinco anos se passaram desde o momento que alteramos o logo da Microsoft e agora é o momento perfeito para a mudança”, disse Jeff Hansen, gerente-geral de estratégia da marca, em um blog no site da Microsoft.

“Essa onda de novos lançamentos não é apenas uma renovação de nossos produtos mais populares, mas também representa uma nova era para a Microsoft”, completou.

O novo desenho se assemelha ao usado pelo Windows, o principal produto da Microsfot, e já está sendo utilizado na página da empresa na internet. Uma loja aberta nesta quinta em Boston também já apresenta o novo logo.