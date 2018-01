Microsoft na disputa para comprar Yahoo - Link - Estadão

Segundo ‘The New York Times’, empresa assinou um contrato de confidencialidade e entrou oficialmente na briga pela compra

NOVA YORK – A Microsoft assinou um contrato de confidencialidade com o Yahoo, entrando formalmente na competição com outros potenciais compradores pela companhia de serviços na internet, informou o site do New York Times, citando uma pessoa com conhecimento do assunto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Microsoft se une às companhias de private equity Silver Lake Partners, TPG, entre outras, como potenciais compradores do Yahoo. Segundo o jornal, o interesse primário da Microsoft no Yahoo seria preservar a lucrativa parceria que as duas empresas mantêm. O Bing, da Microsoft, realiza as buscas feita pelos usuários enquanto o Yahoo vende os espaços publicitários baseado nos resultados.

Outra possibilidade levantada pelas fontes da publicação americana é que a Microsoft pode querer integrar sua mais nova aquisição, o Skype, ao Yahoo.

Ainda segundo o NYT, outras empresa que assinaram o acordo de confidencialidade, como a TPG, estão considerando apenas investir no Yahoo, e não entrar na disputa para comprar toda a empresa.

Representantes da Microsoft e do Yahoo não quiseram comentar ou não estavam disponíveis para tratar do caso. As informações são da Dow Jones.

/ Agência Estado