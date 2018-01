Microsoft não terá novo CEO até 2014 - Link - Estadão

Decisão do sucessor de Steve Ballmer deve ficar para o ano que vem; ex-favorito virou CEO da Qualcomm

SÃO PAULO – A escolha do novo CEO da Microsoft ficará mesmo para 2014 – pelo menos é o que diz o conselho da companhia em um post no blog oficial da empresa assinado por John Thompson.

No texto, Thompson – que foi crucial para a saída de Ballmer e está chefiando as buscas pelo novo chefe executivo da empresa – diz que a Microsoft filtrou seu número de candidatos para menos de 20 pessoas. “Estamos aprofundando as pesquisas e esperamos completar nosso trabalho no começo de 2014″, revela ele.

O atraso no anúncio prejudica as chances de Stephen Elop, CEO da Nokia desde setembro de 2010, e que seria um favorito por sua experiência e objetivo de trabalhar com o plano da Microsoft ser uma empresa de “aparelhos e serviços”. Mas há outros substitutos possíveis para Steve Ballmer, que disse em agosto que pretendia deixar o cargo nos próximos 12 meses.

Entre os mais cotados hoje estão o CEO da Ford, Alan Mulally, e o CEO da VMware, Pat Gelsinger, além de gente da própria empresa, como Tony Bates, atual chefe de desenvolvimento da Microsoft, e o indiano Satya Nadella, chefe de negócios empresariais. O escolhido será apenas o terceiro CEO da Microsoft: antes de Ballmer, apenas Bill Gates ocupou o cargo.

Na última semana, Steve Mollenkopf, diretor operacional da Qualcomm, foi bastante cotado para assumir o lugar de Ballmer, mas a fabricante de chips resolveu promovê-lo a CEO, sendo que ele assumirá em março de 2014.