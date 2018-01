Microsoft não vai mais fabricar o Zune - Link - Estadão

Empresa anuncia que vai deixar de produzir tocador digital para focar no Windows Phone

A Microsoft confirmou nesta terça-feira, 4, que deixará de fabricar a linha de leitores multimídia Zune e que o produto móvel que concentrará as atenções da empresa será o Windows Phone.

Num comunicado no site oficial do Zune, a companhia informa que manterá em funcionamento os serviços associados aos dispositivo e respeitará todas as garantias dos aparelhos vendidos recentemente ou que ainda se encontram nas lojas especializadas.

O Zune, que tem modelos de 4 a 120 gigabytes, foi lançado no mercado em 2006 para concorrer com o iPod da Apple. O real motivo do fim de sua fabricação foi a baixo número de vendas do aparelho. A Microsoft irá concentrar seus esforços no segmento de telefonia celular inteligente, no qual a empresa tem uma parcela de mercado menor que a do iPhone e da família de smartphones Android do Google.

Em 2010, 77% dos reprodutores musicais e de vídeo portáveis vendidos nos RUA foram iPods, enquanto o Zune não conseguiu ficar nem entre os cinco mais comercializados, segundo dados do NPD Group. A marca Zune seguirá existindo para agrupar a oferta de conteúdos digitais de entretenimento da Microsoft.

