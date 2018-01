Microsoft nega ter criado falha de segurança propositalmente - Link - Estadão

Microsoft nega ter criado falha de segurança propositalmente

A Microsoft negou publicamente na última quinta-feira, 19, que tenha desenvolvido propositalmente uma porta de entrada no Windows 7, seu novo sistema operacional. As acusações sobre a falha de segurança aconteceram após a revelação de que a Microsoft trabalhou em conjunto com a Agência Nacional de Segurança (NSA) norte-americana.

22/11/2009 | 23h41