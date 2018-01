Microsoft negocia fatia da Foursquare - Link - Estadão

Embora negociações estejam avançadas, empresa estaria discutindo investimento também com outros potenciais sócios

SÃO FRANCISCO – A Microsoft está negociando um possível investimento na rede social Foursquare, segundo a agência de notícias Bloomberg. As negociações estão em estágio avançado, mas a Foursquare está também discutindo o assunto com outros potenciais sócios.

“Isso cai diretamente na categoria ‘rumores e especulação’”, afirmou o porta-voz da Foursquare, Brendan Lewis. Um representante da Microsoft se recusou a comentar o assunto.

As empresas, no entanto, estreitaram suas relações recentemente, já que o aplicativo ganhou uma versão para o sistema Windows 8.

A Foursquare era uma das principais redes sociais da indústria há três anos. Mas o setor passou a enfrentar maior pressão do mercado depois da oferta pública inicial do Facebook. O Yahoo já foi apontado por diversas vezes como um possível comprador do aplicativo.

A Foursquare já levantou um total de 112 milhões de dólares em recursos, incluindo 41 milhões de dólares em dívida conversível em uma rodada ocorrida em abril. /

REUTERS