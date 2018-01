Microsoft oferece US$ 250 mil por informações - Link - Estadão

Após derrubar site de spams, a empresa agora incentiva investigação para prender os donos do botnet Rustock

A Microsoft oferece uma recompensa de até US$ 250 mil por informações sobre os criadores do Rustock, uma rede mundial com capacidade de enviar 30 bilhões de spams por dia.

Em um post no blog oficial da Microsoft, Richard Boscovich, responsável pela unidade de crimes digitais da Microsoft, afirma que após Rustock terem derrubado a Rustock em março deste ano através de uma ação civil, a investigação agora foca em prender os responsáveis.

A Microsoft abriu processo contra os fundadores da rede e publicou um informe sobre o caso no mês passado em várias publicações na Rússia, informou Boscovich.

A Microsoft recompensará aquele que oferecer alguma nova informação que ajuda na identificação, prisão e condenação dos donos do Rustock.

O fechamento desta rede reduziu em três vezes esse tipo de prática no mês de março, segundo informações da Mesaagelabs da Symantec, que disse que a rede era uma dos botnets (controlador remoto de computadores) com papel mais importante tanto para a produção de spams como de códigos maliciosos desde 2006 e teria chegado a enviar 44,1 milhões de spams por dia.

A Symantec aponta que Rustock era responsável por 47,5% de todo tipo de mensagens desse tipo. A queda de apenas um terço se justifica pelo aumento da atividade pelo botnet Bagle.

/EFE