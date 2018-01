Microsoft perde direito de usar nome SkyDrive - Link - Estadão

Corte decidiu que nome pode ser confundido com marcas da operadora de TV britânica BSkyB

SÃO PAULO – A Microsoft terá que mudar o nome de seu serviço de computação em nuvem, SkyDrive. Um tribunal do Reino Unido decidiu que o nome pode ser confundido com marcas da operadora de televisão a cabo britânica BSkyB. A decisão é válida para toda a União Europeia.

A Microsoft chegou a um acordo com a BSkyB e não irá recorrer da decisão. A operadora de TV disse que irá permitir que a Microsoft continue a usar o nome por um período que permita “uma transição ordeira para uma nova marca”. Detalhes financeiros do acordo não foram revelados por nenhuma das partes.

É a segunda mudança de nome que a Microsoft tem que fazer em pouco tempo. Em meados do ano passado, a empresa alemã Metro AG se opôs ao uso do nome Metro para o design da interface do sistema operacional da Microsoft, Windows 8.

A BSkyB foi fundada em 1990 e utiliza o nome Sky em diversos produtos, entre eles os canais Sky One, Sky Sports e Sky Movies. O SkyDrive, da Microsoft, foi lançado em 2007.