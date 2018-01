Microsoft planeja lançar Windows 9 em 2015 - Link - Estadão

Empresa não está contente com baixa adesão do Windows 8.1, hoje instalado em apenas 25 milhões de PCs

SÃO PAULO – A Microsoft deve lançar um novo sistema operacional em abril de 2015 – é o que garante o jornalista Paul Thurrott, especialista na cobertura da Microsoft.

O Windows 9, chamado até agora na empresa de “Threshold” (em tradução livre, “limiar” ou “fronteira”), deve ter mais detalhes divulgados em abril, durante a Build, conferência da empresa de Seattle dedicada a desenvolvedores.

Thurrott, em um post em seu blog, também divulgou que estão sendo preparados updates para o Windows 8.1 e para o Windows Phone 8.1, a serem lançados em abril.

De acordo com o texto, a empresa não está contente com a baixa adesão dos usuários ao Windows 8.1, que, segundo pesquisa da Net Applications, hoje está instalado em menos de 25 milhões de PCs no mundo todo. O Windows 8.1 foi lançado em 18 de outubro e é uma atualização ao Windows 8.