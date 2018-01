Microsoft planeja navegador alternativo ao Internet Explorer - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Estaria o tão criticado navegador Internet Explorer com os dias contados? Segundo o site ZDNet, a Microsoft está trabalhando no desenvolvimento de um novo navegador com o codinome “Spartan”

Não se trata, porém, do Internet Explorer 12, mas de um concorrente para o Google Chrome e do Mozilla Firefox, menos pesado e com navegação mais rápida que chegaria com o novo Windows 10. Em meados deste ano, o Internet Explorer perdeu pela primeira vez a liderança de uso para o Google Chrome.

Com nem tudo muda de um dia para o outro, apesar da nova aparência e de novidades como extensões, o novo navegador teria muito da base de tecnologia atual do Internet Explorer.

O novo navegador também não vai colocar um fim ao Explorer. O tradicional navegador em sua versão 11 deve ser embutido no Windows 10, cujo evento de lançamento está previsto para o dia 21 de janeiro.