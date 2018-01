Microsoft pode anunciar tablet hoje - Link - Estadão

Rumor mais forte aposta que será mostrado um dispositivo móvel de fabricação própria

SÃO PAULO – É com muito mistério e pouca informação que a Microsoft promove um evento nesta segunda-feira, 18, às 19h30 (horário de Brasília).

A assessoria não libera nenhuma informação, nem sobre qual produto, qual tipo de produto ou sobre quem vai falar. Foi dito apenas que a empresa não irá transmitir o evento ao vivo.

O rumor mais forte dá conta de que um tablet de fabricação própria será mostrado hoje. O New York Times foi um dos veículos a repercutir o boato, citando “pessoas com conhecimento dos planos da Microsoft que não quiseram se identificar”. O tablet viria com Windows 8, o novo sistema operacional da empresa que aproxima as experiências de computador, tablet e smartphone.

O site Shifted2u publicou um suposto documento vazado com informações do que seria o produto a ser anunciado hoje. Seria um tablet chamado XBox Surface e viria com tela de 7 polegadas com resolução de 1280 x 720 pixels, conectividade Wi-Fi e Bluetooth, 4 portas USB 3.0, entradas HDMI e para SD card, reprodução de vídeos em alta definição (até 1440p), dois processadores IBM POWER7 e memória RAM DDR3 de 5 GB. O documento também mostra que o produto teria uma versão computador de mesa.

