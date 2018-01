Microsoft pode comprar criadora de 'Minecraft' por US$ 2 bi - Link - Estadão

Ao todo, ‘Minecraft’ já vendeu 54 milhões de cópias. FOTO: Reprodução Ao todo, ‘Minecraft’ já vendeu 54 milhões de cópias. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Mojang, criadora de Minecraft, pode estar perto de ser adquirida pela Microsoft, em uma transação que deve chegar aos US$ 2 bilhões, segundo informações do jornal Wall Street Journal. Uma fonte com conhecimento próximo declarou ao jornal que a negociação pode ser concluída nessa semana.

Minecraft, um jogo do estilo ‘sandbox’ (ou caixa de areia, no qual é possível criar praticamente qualquer coisa), é um dos games mais populares da atualidade – em fevereiro de 2014, o jogo bateu a marca de mais de 100 milhões de usuários registrados em seus servidores, e atualmente está disponível para diversas plataformas, como PCs, Xbox (One e 360), PlayStation (3 e 4) e PS Vita, além de ter versões para dispositivos móveis, como iOS, Android e até mesmo Raspberry Pi.

Além de atividades de construção, o jogo contém diferentes modos, como o criativo, onde os jogadores podem se divertir criando construções e podendo voar com recursos infinitos, o de sobrevivência, no qual precisam ter acesso a recursos para se manterem ativos, e o de aventura, onde jogadores podem criar mapas para outros jogadores utilizarem.

Segundo o site da Bloomberg, é improvável que Markus ‘Notch’ Persson, um dos criadores do game, ficasse na Microsoft após a aquisição. “Ele deve ajudar na transição, mas não deve continuar na empresa depois disso”, diz a reportagem.

Apesar de ser apenas um rumor, o preço que a Microsoft estaria disposta a pagar pela Mojang não é exatamente uma incógnita: em 2012, Notch teria tweetado que seu preço era de US$ 2 bi.

Anyway, my price is two billion dollars. Give me two billion dollars, and I’ll endorse your crap. — Markus Persson (@notch) December 18, 2012

“Meu preço é de US$ 2 bi. Me dê o que eu quero e eu vou apoiar seu lixo”, disse ele.