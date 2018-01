Microsoft quer 'conhecer melhor' Plano de Banda Larga - Link - Estadão

Encontro entre Michel Levy e o ministro das Comunicações Paulo Bernardo ocorreu na tarde desta quarta-feira, 31

O presidente da Microsoft do Brasil durante entrevista ao Estadão em novembro de 2010. FOTO: JF Diorio/AE

BRASÍLIA – O presidente da Microsoft do Brasil, Michel Levy, se encontrou nesta tarde com o ministro das

Comunicações, Paulo Bernardo, para apresentar projetos da empresa de inclusão digital, capacitação em tecnologia da informação e suporte à educação.

Segundo Levy, a visita também serviu para conhecer melhor o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) do governo, que pretende universalizar o acesso à internet rápida no País nos próximos anos. “Viemos conhecer melhor as prioridades do governo para ver como e onde podemos nos aliar”, disse o executivo.

De acordo com Levy, ainda não há nada concreto sobre a possibilidade de instalação de um data center da Microsoft no Brasil para cuidar especificamente da computação em nuvem, ou seja, a manutenção de documentos e aplicativos diretamente na rede ao invés de terminais fixos.

/Eduardo Rodrigues (Agência Estado)