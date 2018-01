Microsoft quer enterrar o IE6 - Link - Estadão

Nem a Microsoft aguenta mais o Internet Explorer 6, o browser que lançou há dez anos atrás e que ainda sobrevive nos computadores de pessoas que o associam com ‘o botão da internet’. Na verdade, sequer é comercialmente rentável para a companhia manter um navegador tão antigo – há um custo alto para mantê-lo no ar e um maior ainda para criar versões modernas que nem todo mundo vai usar. Por isso, a empresa acabou de lançar um website dedicado a enterrar o seu próprio produto, o IE6 Countdown.

“Há mais de dez anos atrás nasceu o Internet Explorer 6. Em 2011, vivemos a era dos padrões modernos da web e chegou a hora de dizer adeus. Esse site é dedicado a analisar o uso do Internet Explorer 6 pelo mundo e a fazer o seu uso baixar para menos de 1%, para que mais websites possam escolher cortar o suporte ao IE6, salvando horas de trabalho de desenvolvedores”, diz o texto introdutório do projeto, que planeja distribuir banners e textos para convencer os usuários a atualizarem a plataforma e usarem uma versão mais recente.

12% dos internautas do mundo ainda usam o antiquado IE6 e, surpreendentemente, o país que mais resistência tem a abandoná-lo é a conectadíssima Coréia do Sul, que tem a banda larga mais rápida do mundo. Por lá, 25,8% das pessoas ainda usam o browser, contra 2,9% do Brasil: