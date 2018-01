Microsoft reestabelece e-mails perdidos no Hotmail - Link - Estadão

A Microsoft anunciou que retornou os e-mails antigos às caixas de entrada dos usuários do Hotmail, que subitamente acusaram que eles haviam sido deletados pela empresa. Em alguns casos, os e-mails que apareciam como enviados, equivocadamente, foram eliminados.

A porta-voz da Microsoft, Catherine Brooker, disse que todos os usuários afetados recuperaram as mensagens desaparecidas. No sábado, Brooker afirmou que o problema não atingiu um número muito grande de pessoas. ”A Microsoft continua investigando internamente as causas do ocorrido para evitar que ele se repita”, afirmou a porta-voz.

O Hotmail é o serviço gratuito de e-mail mais popular do mundo, com mais de 360 milhões de usuários segundo o grupo comScore, que mede o tráfego de internet. A central do Hotmail recebeu nada menos que 489 queixas sobre os e-mails eliminados.

