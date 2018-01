Microsoft retruca acusação do Google - Link - Estadão

Empresa de Bill Gates provoca o Google, depois de o buscador se queixar de uma campanha contra o Android

SÃO PAULO – Dois executivos da Microsoft retrucaram a acusação do Google de que ela e a Apple estejam tramando uma “campanha hostil” contra o Android. Na quarta-feira, 3, o buscador publicou um posicionamento em seu blog em que se diz que as empresas rivais estão usando “patentes falsas” para atacar o crescimento do sistema operacional para celulares.

O conselheiro geral da Microsoft, Brad Smith, disse por meio de sua conta no Twitter que o Google se negou a comprar as patentes da empresa de software Novell junto com a Microsoft. “O Google diz que compramos as patentes da Novell para evitar que caíssem nas mãos do Google. Sério? Nós os convidamos a fazer uma oferta conjunta conosco. Eles disseram ‘não’”, escreveu o executivo.

O diretor de comunicações corporativas da Microsoft, Frank Shaw, saiu em defesa do colega e provocou o Google também pelo Twitter: “Uma dica para o David Drummond — da próxima vez fale com o Kent Walker antes de blogar”. Junto da mensagem, ele publicou uma imagem supostamente de um e-mail trocado com o conselheiro geral do Google, Kent Walker. A mensagem mostra a negação do Google em comprar as patentes junto com a Microsoft.

Em resposta à Microsoft, o vice-presidente sênior do Google, David Drummond, atualizou na quinta-feira, 4, o post que deu origem aos ataques públicos. Ele confirmou que o Google se negou a se aliar à Microsoft e afirmou que empresa rival tenta “desviar a atenção” em vez de “responder o conteúdo das questões que levantamos”.

Frank Shaw, da Microsoft, voltou a fazer comentários no Twitter logo em seguida: “Olá de novo David Drummond. Isso vai tomar alguns tweets, então vamos lá. Vamos ver o que o Google não discute na sua resposta”, disse ele na primeira das quatro mensagens seguidas que enviou. “Oferecemos ao Google a oportunidade de fazer uma oferta conjunta pelas patentes da Novell; eles disseram não. Por quê? PORQUE eles queriam comprar algo que queriam usar para fazer reivindicações contra alguém. ENTÃO, fazer uma parceria com outros e reduzir a dependência por patentes na indústria não eram algo que eles quisessem nos ajudar a fazer.”

O Google ainda não comentou desta vez.

