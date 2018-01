Microsoft revela Windows Phone 8 - Link - Estadão

Novo sistema operacional traz integração total entre smartphone, tablet e computador

SÃO PAULO – Nem bem o mundo digeriu a notícia do Surface, o tablet próprio da Microsoft mostrado na segunda-feira, 18, e a empresa já apareceu com outra novidade. Nesta quarta, a empresa promoveu a “cúpula do Windows Phone”, basicamente para anunciar a nova versão do seu sistema operacional para smartphones.

O Windows Phone 8 vem como reação ao encolhimento da participação do sistema no mercado. De 2,6% no primeiro semestre de 2011, o Windows Phone registrou 2,2% no mesmo período esse ano, em comparação com os concorrentes iOS, Android e Blackberry OS.

Ainda que a linha Lumia, da Nokia, tenha ajudado a vender mais telefones com o sistema, os consumidores compraram muito mais aparelhos com Android e iOS.

A novidade mais interessante é a integração total entre Windows 8 para computadores e tablets e Windows Phone 8. A partir de agora todos terão o mesmo tipo de núcleo (chamado Windows Core) e características, facilitando a vida dos desenvolvedores de aplicativos. Para o usuário, isso significará a possibilidade de facilmente compartilhar aplicativos, jogos e contatos de agenda entre diferentes dispositivos.

O novo sistema será compatível com vários tipos de resolução de tela, incluindo WVGA, WXGA e 720p. Terá compatibilidade também com cartão MicroSD. Os “azulejos”, quadrados coloridos que representam aplicativos ou funções no Windows Phone 8, podem agora ser ajustados para três tamanhos diferentes, permitindo muitas opções de organização visual.

Uma nova cara para o combalido browser da Microsoft, o Internet Explorer, também foi apresentada. A versão 10 do buscador tem filtro “anti-phishing” (SmartScreen), JavaScript com desempenho mais rápido, maior integração com HTML5 e compatibilidade com “touch”.

Um recurso de “carteira virtual” também foi revelado, uma espécie de central que pode armazenar informações de cartões de crédito, de sócio e de fidelidade com companhias aéreas. Será compatível também com o sistema de de transmissão de dados NFC.

O sistema virá com a ferramenta de mapas da Nokia, que também estará disponível para desenvolvedores que quiserem incorporá-lo a seus aplicativos.