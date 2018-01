Microsoft também queria comprar o Whatsapp - Link - Estadão

SÃO PAULO – O cofundador da Microsoft, Bill Gates, disse que a Microsoft também estava interessada no Whatsapp, mas que não acredita que a empresa pagaria a quantia investida pelo Facebook.

“A Microsoft estava interessada em comprar [o Whatsapp] também. Eu não sei se por US$ 19 bilhões, mas a companhia é extremamente valiosa”, disse em entrevista à Rolling Stone.

“Considero sábia a agressividade do Zuckerberg – embora o preço tenha sido acima do que eu imaginaria. Isso mostra que bases de usuários são extremamente valiosas.”

Em fevereiro deste ano, o Facebook anunciou a aquisição do Whatsapp por US$ 19 bilhões (US$ 16 bilhões mais US$ 3 bilhões em participação acionária). O Google teria feito uma proposta ao Whatsapp em abril de 2013 no valor de US$ 1 bilhão. A startup mobile de mensagens recusou.

Na longa entrevista, Gates ainda se definiu, comparando o seu estilo com o de outros chefes de grandes empresas, inclusive o do Facebook. Gates seria mais o cara que pensa códigos e arquitetura, Mark Zuckerberg (Facebook) é “mais ligado à gestão de produtos” e Steve Jobs, cofundador e ex-CEO da Apple, estaria baseado em estética.