Microsoft terá lojas dentro da Best Buy - Link - Estadão

SEATTLE – A Microsoft disse nesta quinta-feira,13, que abrirá 500 pontos de venda especiais nas lojas da Best Buy nos Estados Unidos para oferecer com exclusividade tablets e computadores que operam com o sistema Windows, assim como outros de seus produtos, em um esforço para revitalizar as vendas.

A maior companhia de softwares do mundo, que conta com sua própria cadeia de lojas, disse que a iniciativa contaria com mais de 1.200 vendedores treinados pela Best Buy, maior cadeia mundial de artigos eletrônicos, e pela Microsoft para ajudar os clientes.

O novo sistema operacional Windows 8 vendeu mais de 100 milhões de cópias desde seu lançamento em outubro, mas a venda de novos tablets e PCs que operam com o software, e seu próprio tablet Surface, não estão tão fortes como se esperava. Uma versão atualizada chamada Windows 8.1 deve ser lançada no final deste ano.

Parte do problema era o fato de que a Microsoft teve dificuldades em obter a atenção dos consumidores nas grandes lojas como a Best Buy devido à profusão e à popularidade do iPad da Apple e dos tablets que rodam com o sistema Android do Google.

