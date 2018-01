Microsoft terá que pagar US$ 1 bilhão a Nokia - Link - Estadão

Stephen Elop (esquerda), CEO da Nokia, e Steve Balmmer, da Microsoft. FOTO: Luke MacGregor/Reuters

A Microsoft pagará US$ 1 bilhão para a finlandesa Nokia, acordo que prevê o uso do sistema operacional Windows em seus celulares. A Microsoft pagaria uma determinada quantidade de dinheiro de entrada e partilharia lucros de propaganda com a fabricante de aparelhos móveis.

A notícia da Bloomberg se sustenta em duas fontes com “conhecimento” do assunto, mas que não se identificam pelo fato de o acordo entre as empresas ainda não estar fechado.

Segundo a informação, em contrapartida, a Nokia vai pagar uma taxa para a Microsoft a cada cópia do sistema operacional Windows vendido em seus aparelhos. A verba para tamanho gasto viria do orçamento disponível agora que a finlandesa deixou de investir em P&D para o seu software próprio.

Do acordo, que prevê uma aliança de cinco anos entre as duas, espera-se uma melhora nas posições de mercado de ambas. Por um lado a Microsoft que ainda não conseguiu emplacar o seu Windows para aparelhos portáteis e, do outro, a Nokia que com seu Symbian OS perdeu mercado para Google (Android) e a Apple (iOS).

As ações das empresas tiveram baixa desde o anúncio da parceria em fevereiro. A Nokia apresentou queda de 26%, enquanto na bolsa os papéis da Microsoft sofreram desvalorização estimada em 7,8%.