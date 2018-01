Microsoft terá serviço de publicidade online - Link - Estadão

Parceria com a empresa Yell deve render oferta de publicidades pela internet, telefone e anúncios locais a pequenas empresas

WASHINGTON – A Microsoft e a empresa britânica de marketing Yell Group anunciaram nesta terça-feira, 12, uma parceria para oferecer serviços de publicidade online para pequenas e médias empresas.

A Yell fornece serviços de publicidade digital e impressa para mais de 1,3 milhões de clientes nos Estados Unidos, Grã Bretanha e Espanha, além de vários países da América Latina. As empresas disseram que vão trabalhar juntas para oferecer produtos publicitários na internet, telefones e também anúncios locais para pequenas e médias empresas.

A Microsoft ajudará a Yell a acelerar suas novas ofertas em computação na nuvem (cloud computing), onde as aplicações e dados ficam armazenados em servidores remotos, aos quais se tem acesso via internet.

Os termos do acordo financeiro entre as duas empresas não foram revelados. As ações da Microsoft, no entanto, caíram com a notícia US$ 0,13 com a notícia, e estão cotadas a US$ 26,50.

