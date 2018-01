Microsoft vence disputa de patente contra o Google - Link - Estadão

Juiz determinou que empresa pague menos royalties ao Google por uso de patente; buscador pedia quase o dobro

SEATTLE – A Microsoft foi beneficiada no primeiro de dois julgamentos sobre patentes contra a unidade Motorola Mobility do Google, na quinta-feira, 25, com um juiz federal de Seattle deliberando em grande parte a seu favor. O juiz norte-americano James Robart, em Seattle, disse que a Microsoft devia apenas uma fração dos royalties que a Motorola tinha reivindicado pelo uso de sua tecnologia no console do videogame Xbox, da Microsoft.

A Motorola buscava até US$ 4 bilhões ao ano para o uso de suas patentes de telefonia móvel e vídeo, enquanto a Microsoft argumentava que a rival merecia cerca de US$ 1 milhão por ano. Robart determinou que o pagamento apropriado era de aproximadamente US$ 1,8 milhão.

A Microsoft recebeu bem o resultado.

“Esta decisão é boa para os consumidores, pois garante que tecnologia patenteada comprometida com os padrões continue a ser acessível para todos”, disse o vice-conselheiro-geral da Microsoft, David Howard, em um comunicado.

Um representante da Motorola não pode ser imediatamente contatado para comentar o assunto.

A decisão lança um duro golpe contra o Google, que comprou a Motorola por US$ 12,5 bilhões, em parte por seu estoque de propriedades intelectuais. O valor baixo atribuído por Robart torna as patentes da Motorola uma moeda de troca mais fraca para o Google negociar acordos de licenciamento com outros.

O segundo julgamento de patentes entre os dois, marcado para o segundo semestre em Seattle, vai determinar se a Motorola violou o seu dever de licenciar os seus chamados padrões, patentes essenciais para a Microsoft em termos justos.

