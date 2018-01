Microsoft vende 5 milhões de consoles Xbox One - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – A Microsoft anunciou nesta quinta-feira que vendeu mais de 5 milhões de unidades do console de videogame Xbox One ao varejo desde o lançamento do aparelho, em 22 de novembro.

Em janeiro, a companhia havia informado que as vendas tinham ultrapassado a marca de 3 milhões no final do ano passado.

O console começou a ser vendido em 22 de novembro em 13 países, uma semana antes do rival PlayStation 4, da Sony. Hoje, o PS4 está disponível para venda em 72 países, enquanto o Xbox One chegou a apenas 26.

A Sony informou na quarta-feira que vendeu mais de 7 milhões de unidades do PS4 até 6 de abril e que estava enfrentando dificuldades para atender a demanda.