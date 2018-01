Microsoft vendeu 18 milhões de Kinects - Link - Estadão

Sensor de movimentos teve fortes vendas no Natal; o Xbox 360 já teve 66 milhões de unidades vendidas

LAS VEGAS – A Microsoft divulgou na noite de segunda-feira, 9, que as vendas do dispositivo sensor de movimentos Kinect chegaram a mais de 18 milhões de unidades pouco mais de um ano após o lançamento.

Imagem do Kinect exibida durante apresentação do CEO da Microsoft na CES 2012. FOTO: Dan Gluskoter/EFE

Um dos maiores sucessos da Microsoft no mercado de eletrônicos de consumo, o Kinect permite que o usuário controle jogos por meio de movimentos de seu corpo diante da tela e também por comandos de voz. O aparelho foi lançado em novembro de 2010.

A popularidade do dispositivo tem ajudado o console da Microsoft, Xbox 360, a superar recentemente as vendas do Wii, da Nintendo; e do PlayStation 3, da Sony; nos Estados Unidos.

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, em discurso de abertura da feira de tecnologia de consumo CES, em Las Vegas, afirmou que o Xbox acumula vendas de mais de 66 milhões de unidades e que o serviço online Xbox Live tem mais de 40 milhões de assinantes.

A contagem mais recente para o Xbox e Kinect até então era a de seis semanas atrás, quando os números estavam em 59 milhões e 11 milhões, respectivamente. A atualização sugere que a Microsoft teve fortes vendas durante o período de festas de fim de ano.

