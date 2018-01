Microsoft via Google - Link - Estadão

O Google intensificou seus esforços para rivalizar com a Microsoft no negócio de softwares. A empresa dona do maior site da internet comprou uma start-up que permite aos usuários editarem seus documentos da Microsoft (como textos do Word, planilhas do Excel, apresentações do PowerPoint) na web – ou seja, sem a necessidade de instalá-los no computador.

O anúncio veio pelo blog oifical do Google nesta sexta-feira, 5, e o nome da empresa que faz parte do gigante da web agora é DocVerse. Dados e números da transação não foram divulgados.

“Com o DocVerse, as pessoas podem começar a ver os benefícios de usar os serviços tradicionais como Word, Excel e PowerPoint direto na internet”, disse Jonathan Rochelle, diretor de produtos do Google. A DocVerse foi criada em 2007 por dois executivos da Microsoft.