Microsoftfones - Link - Estadão

A Microsoft lançou dois novos telefones focados para o público jovem nesta segunda-feira, 12, marcando uma investida renovadora no crescente mercado de smartphones de baixo custo, dominado atualmente pelo iPhone da Apple e os modelos BlackBerry da canadense Research in Motion.

A primeira incursão da empresa de software em produzir seus próprios telefones acontece seis meses antes do novo Windows Phone 7 ser lançado por fabricantes como HTC, Samsung e outros, que devem representar uma competição mais direta com o iPhone e os telefones com o Android, sistema do Google .

Os novos telefones lançados nesta segunda-feira, chamados de Kin One e Kin Two, são fabricados pela japonesa Sharp e serão vendidos pela operadora Verizon Wireless. Ambos telefones têm telas sensíveis ao toque, um teclado deslizante e câmera. O Kin One é menor, enquanto o Kin Two tem uma tela e um teclado mais largos, mais memória e pode gravar vídeos em alta definição.

Os aparelhos — que estarão à venda nos Estados Unidos em maio e na Europa no outono do Hemisfério Norte — carrega automaticamente as atualizações do Facebook, do MySpace e do Twitter na tela inicial e permite aos usuários configurar redes sociais para compartilhar fotos, links e etc, direto do aparelho. No Brasil ainda não há previsão de lançamento, mas o aparelho também deve ser vendido por aqui.

O tocador digital da empresa, o Zune, está integrado aos telefones. Quase tudo nos aparelhos é armazenado online na “nuvem” e acessível de qualquer computador conectado à internet.

O serviço online do Kin faz um backup automaticamente das suas mensagens de texto, do histórico de ligações, das fotos, dos vídeos e dos contatos no telefone, na tentativa de previnir contra a perda de dados. Em outubro usuários dos telefones Sidekick da Microsoft sofreram perdas de dados por causa de uma falha em um servidos.

A Microsoft não afirmou quantas unidades espera vender dos dois modelos.