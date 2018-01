Mídias sociais em debate - Link - Estadão

Até sexta-feira, 11, São Paulo, Nova York, Londres, Berlim, Roma, Paris, Hong Kong, Istambul e Toronto recebem empresários, blogueiros e analistas para uma discussão sobre as principais tendências das mídias sociais.

O Social Media Week chega a sua terceira edição com seminários e debates ocorrendo simultaneamente em nove cidades e com toda a programação sendo transmitida ao vivo pela internet. Em São Paulo, o evento, já com inscrições esgotadas, acontece no Centro de Convenções da FAAP e conta com uma programação bastante diversificada.

Serviço: • Social Media Week / São Paulo • 7 a 11 de fevereiro • Centro de Convenções da FAAP – Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo • Evento gratuito, inscrição obrigatória em http://socialmediaweek.org/saopaulo/inscreva-se/

A ideia, segundo Jackson Sullen, sócio fundador da SixPix, responsável pela organização da edição paulista do evento, é que, durante esta semana, seja construída uma discussão sobre como as mídias sociais mudaram e continuam mudando a forma como as pessoas se comunicam entre si e com instituições. “O poder do consumidor aumentou muito com as redes sociais, temos que saber lidar com isso”, afirma.

Sullen diz que eles tentaram trazer para as discussões reais o ambiente típico das mídias sociais: reunião de muitas pessoas diferentes com interesses variados. Para isso, haverá debates sobre gestão de marcas, ativismo online, social games, geolocalização, entre outros temas.

Nesta terça, 8, às 20hs, sobe ao palco um dos principais nomes do evento: Bonin Bough, diretor global da área digital e de mídias sociais da Pepsico, para falar sobre as mudanças que redes sociais globalizadas trouxeram para o ambiente corporativo e dar exemplos das melhores práticas usadas por empresas dentro de ambientes colaborativos.

Alexandre Ottoni e Deive Pazos, criadores do blog Jovem Nerd, também falam também nesta terça-feira, às 16hs, no debate sobre o tema “Valores da Web – Já quebramos os Paradigmas de Mudança?”, junto com Ana Erthal, especialista em Marketing Digital e professora da ESPM, Pablo Handl, empreendedor da franquia social The Hub, e Rafael Sbarai, jornalista da Veja Online.

Na sexta-feira, 11, às 18hs, Ethan Zuckerman, pesquisador de mídias sociais do Massachusetts Institute of Technology (MIT), fará uma palestra por vídeo conferência para sobre como as mídias sociais podem influenciar o desenvolvimento do mundo. A intenção da mesa “Local versus Global” é debater se as redes sociais aproximam as culturas ou segregam ainda mais as pessoas.

