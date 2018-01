Mil seguidores por US$ 18 no Twitter - Link - Estadão

Estudo aponta mais de 70 mil contas falsas no Twitter e mais de 11 mil utilizadas para vender propaganda e seguir outros usuários

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Por trás das 500 milhões de contas existentes no Twitter existe um ativo mercado negro de compra e venda de seguidores. Em estudo recente, a empresa americana de segurança virtual Barracuda Labs encontrou 72.212 contas falsas e 11.283 “abusadores” (perfis que compram os falsos seguidores e vendem propaganda com base em sua rede).

—-

A pesquisa detectou a ocorrência desse tipo de comércio no eBay, onde havia 20 perfis vendendo seguidores, e em outros 58 sites. A análise levou em conta os cem primeiros resultados de busca no Google para “buy Twitter followers” (“comprar seguidores no Twitter”, em português).

Os seguidores saem por menos de US$ 0,02, se comprados em pacotes. Dezoito dólares, em média, são suficientes para adquirir mil seguidores, conforme o estudo.

Um dos sinais de que uma conta no Twitter é de um “abusador” é o número de seguidores que ele tem — 48.885, em média. Setenta e cinco por cento deles divulgam a URL de algum site, ante 31% entre os usuários totais da rede social.

Os resultados da pesquisa da Barracuda foram compilados no infográfico abaixo (em inglês).